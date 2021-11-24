بينهم 13 طفلا.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بطريق الإسماعيلية

استقلبت مستشفى جامعة قناة السويس، منذ قليل، 21 مصابا من العاملين في بعض المزارع بطريق الإسماعيلية أبو سلطان جراء انقلاب سيارة ربع نقل بهم، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين بينهم 13 طفلاً تحت سن 18 عاما، وحالتهم غير مستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين مقيمين بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية ويحضرون يوميا للعمل في المزارع بالإسماعيلية.

أسماء المصابين من الأطفال

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر الحادث عن وفاة أحمد محمد منصور 38 سنة، متوفى، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، فيما أصيب الطفل عبدالرحمن أحمدي أحمد، 12 سنة، بنزيف داخلي، وتوقف في عضلة القلب، ويوسف السيد مرسي، 15 سنة، مصاب بجروح في أنحاء الجسم، وأحمد مصطفى محمد، 15 سنة، مصاب بكدمات بالجسم وجرح في الرأس، وصلاح السيد محمد، 16 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى، ومحمد إبراهيم محمد، 17 سنة، مصاب بكسر في الفقرات العنقية، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح سطحية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلاً من هدى أحمد محمد، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وشقيقتها نسمة 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات في الجسم، وسيد محمد محمد يونس، 14 سنة، مصاب بكسر في العمود الفقري، واشباه خلع بالكتف وإبراهيم صفي الدين أحمد، 16 سنة، مصاب بسحجات وكدمات في أنحاء الجسم، وأمل موسى السيد، 13 سنة، كسر في الساعد الأيمن، وعبدالرحمن عبدالحميد هاشم، 14 سنة، مصاب بكدمات في الجسم، وجرح في الرأس، وعبدالله عاطف عبدالله، 14 سنة، مصاب بكسر بالضلوع، وجروح مختلفة بالجسم وإبراهيم محمد إبرهيم، 14 سنة، مصاب بنزيف داخلي بالبطن والصدر وكسور مختلفة.

المصابون فوق 18 سنة

كما أسفر الحادث عن إصابة مدحت محمد علي، 25 سنة، بنزيف داخلي واضطراب بدرجة الوعي، وإبراهيم محمد السيد، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين إبراهيم محمد، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وصلاح أحمد حسين، 36 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في الجسم، ومحمد إبراهيم محمد، 21 سنة، مصاب بجروح وكدمات مختلفة، وفخري أحمد حسن، 22 سنة، مصاب بكسر بالحاجز الأنفي، وكسور مختلفة، وصلاح محمد يونس، 50 سنة، مصاب بكدمات وجروح مختلفة.