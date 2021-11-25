طقس الإسماعيلية.. شبورة على الطرق وتحذيرات من المرور

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، صباح اليوم الخميس، شبورة كثيفة امتدت من الإسماعيلية قرب محطة تحصيل الرسوم على الطريق، وانخفضت حدة الشبورة على الطريق قرب التل الكبير في اتجاه القاهرة فيما استمرت الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق.

انتشار الشبورة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 60 يونيو وطريق السويس شبورة كثيفة في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس بدأت في التلاشي قرب السابعة صباحًا.

ونبهت الخدمات والارتكازات الأمنية على المواطنين ضرورة خفض السرعات على الطرق خلال السير صباح اليوم تفادي لوقوع أي حادث.

طوارئ في الإسماعيلية

وانتشرت سيارات الإسعاف على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم تحسبا لأي طارئ.

وكثف مرفق إسعاف الإسماعيلية من تواجد السيارات علي الطرق للتدخل السريع كال وقوع أي حادث.

وكان قد وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار تفعيل حالة الطوارئ علب مدار 24 ساعة متواصلة وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية

مصرع شخصين بينهم طفل وإصابة 20 في حادث بالإسماعيلية

وكان قد شهد طريق الإسماعيلية فايد الصحراوي مصرع شخصين بينهم طفل في عمر العاشرة وإصابة 20 آخرين بإصابات بالغة بسبب انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال.

وقال شهود العيان، إن عجلة القيادة اختلت في الساعات الأولى من صباح أمس في يد السائق بسبب كثافة الشبورة علي الطريق.

وأكدت المصادر الطبية على صعوبة الحالات في المستشفي ودخول عدد منهم للعناية المركزة.