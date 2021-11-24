وفاة شخصين في حادث الإسماعيلية.. وطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس

ارتفع عدد الوفيات في حادث وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية إلى شخصين بعد وفاة مصاب، منذ قليل، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية إن طفلا يدعى عبدالرحمن أحمد محمد، 12 سنة، توفى منذ قليل لإصابته بتوقف في عضلة القلب ونزيف داخلي في الرأس.

انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان

وكان قد تعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب، صباح اليوم الأربعاء، خلال توجهها من مركز فاقوس إلى قرية أبو سلطان بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية لـ«الوطن»، على أن كل المصابين مقيمين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية واختلفت الإصابات بين جروح وكدمات سطحية ونزيف داخلي لبعض المصابين.

21 سيارة لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ21 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، ووصلت جميع الحالات إلى المستشفى، وبدأت الفرق الطبية في التعامل مع الحالات فورا فيما تم فتح كل غرف العمليات.

طوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس

ورفعت مستشفى جامعة قناة السويس حالة الطوارئ داخل المستشفى فور تلقيهم إخطار بوقوع الحادث.

واستدعت المستشفى استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب والصدر وأطباء التخدير للتعامل الفوري مع الحالات. وأكدت المصادر على أن بعض الحالات تم دخولها غرفة العناية المركزة للتعامل الفوري معها فيما تم دخول حالات أخرى لغرف العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لها.

وأكدت المصادر على أن بعض الحالات شبه مستقرة لإصابتها بجروح وكدمات سطحية وكسور في اليد والقدم.