الفنان محب كاسر.. بدأ في الستينيات بالسينما والدراما وقدم 170 عملا فنيا

تصدر اسم الفنان محب كاسر، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصةً بعد مروره بأزمة صحية، وتردد سؤال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة من من هو النجم محب كاسر، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان محب كاسر.

ولد الفنان محب كاسر، في 22 سبتمبر 1946، في مركز إسنا بمحافظة قنا، واستطاع أن يقدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 170 عملاً فنياً.

الفنان محب كاسر يخوض العديد من التجارب خلال مشواره الفني

خاض الفنان الفنان محب كاسر، العديد من التجارب خلال مشواره الفني، تنوعت بين السينما والتليفزيون، والمسرح، وصولاً للإذاعة.

الفنان محب كاسر يبدأ مسيرته الفنية في الستينيات

بدأ الفنان محب كاسر، طريقه الفني، في الستينيات، عن طريق فيلم «يوم الحساب»، الذي تم طرحه في السنيمات لأول مره في عام 1962، إخراج وتأليف عبد الرحمن شريف.

أعمال الفنان محب كاسر في الإذاعة

شارك الفنان محب كاسر، في الإذاعة، عن طريق العديد من المسلسلات، مثل: «بيت للحنان»، و«النافذة المغلقة»، و«الغريب والليل»، و«الخطة رقم 13»، و«ابن النيل وإجري وإجري».

الفنان محب كاسر يقتحم عالم الدراما

أما عن أعماله في التليفزيون، فقدم العديد من الأعمال الدرامية، مثل: «بيت الجمالية»، و«الوتد»، و«عباسية واحدة»، و«ضد التيار»، و«حلم الجنوبي»، و«نحن لا نزرع الشوك»، و«القضاء في الإسلام»، و«ضبط وإحضار»، و«عفاريت السيالة»، و«الحب أقوى»، و«امرأة من نار»، و«سكة اللي يروح»، وغيرهم من المسلسلات.

آخر أعمال الفنان محب كاسر

كانت آخر أعمال الفنان محب كاسر، هو مشاركته في مسلسل «أهل الهوي»، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2013، والذي يُعد من إخراج عمر عبد العزيز، وتأليف محفوظ عبد الرحمن.

مسلسل «أهل الهوي» للفنان محب كاسر

وقدم مسلسل «أهل الهوى»، عام 2013، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل: فاروق الفيشاوي، إيمان البحر درويش، دينا، محمد لطفي، مادلين مطر، محمود الجندي، إيمان، عماد رشاد، نبيل نور الدين، شريف خير الله، أيمن عزب، سميرة عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.