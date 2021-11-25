السيسي يستمع لجهود «حياة كريمة» في المناطق المتضررة من سيول أسوان

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة، بشأن الجهود المبذولة في قرية غرب أسوان، للتعامل مع المناطق المتضررة من السيول.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المناطق المتضرر من السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرا.

وتابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بهذه المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، وذلك في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.