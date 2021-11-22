أشرف عطية: سكن بديل وتعويض مالي للمتضررين من سيول أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه فور وقوع أزمة السيول الأخيرة بأسوان، منتصف نوفمبر الجاري، اتخذت المحافظة قرارات فورية للحد من تداعياتها، وفي مقدمتها منح طلاب المدارس إجازة استثنائية يوم عقب الأزمة، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه، والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وأضاف محافظ أسوان، خلال تصريحات خاصة «للوطن»، أنه كانت هناك قرارات أخرى، تمثلت في تكليف المحليات والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات.

تابع: «أعطيت توجيهات أيضاً لإدارة الملاريا بمديرية الشئون الصحية بتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات بالقرى والمناطق المتضررة، مع الدفع بفرق الطب الوقائي المتحركة والإسعاف للتعامل السريع مع أي حالات طارئة، وتم إعادة تشغيل التيار الكهربائي ومحطات مياه الشرب خلال ساعات بعد رفع وتجفيف تجمعات وتراكمات المياه من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تأمين المحولات والموصلات الكهربائية، والتأكد من تجفيفها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين».

8 ملايين م3 مياه حصيلة سيول أسوان

ولفت «عطية» إلى أنه أعطى أيضا تكليفا لمديرية الري في أسوان بالتعامل مع جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت، ووصلت لنحو 8 ملايين م3، وبزيادة 3 ملايين م3 عن سيول 2010، وتم تصريفها إلى المصارف المائية عبر 36 مخرا صناعيا، و27 سد إعاقة، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه عقب توقف سقوط السيول والعاصفة الترابية بـ 4 ساعات، أصدر توجيهات للمسئولين باستئناف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة، ويتم إصدار توجيهات بإيقاف حركة الملاحة النهرية أو الجوية في أي وقت يحدث فيه تقلبات للأحوال الجوية للحفاظ على سلامة أرواح السائحين من أي أضرار.

مزايا للمتضررين من سيول أسوان

وأوضح أنه طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لن يتم إعادة إنشاء أي منزل متضرر من السيول مرة أخرى في مخرات السيول الصناعية، لافتا إلى أن وزارة الري لديها حصر وبيان دقيق بالمخالفات، وهناك مزايا عديدة لأصحاب المنازل المتضررة في مخرات السيول، أولها تخصيص سكن بديل بعمارات حي السلام، وثانياً الحصول على تعويض مالي من صندوق تطوير العشوائيات لا يقل عن 90 ألف جنيه قابل للزيادة حسب عدد أفراد الأسرة.