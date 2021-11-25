تسكين 83 أسرة من متضرري سيول أسوان في شقق مفروشة ومجهزة بالكماليات

قالت ميرفت السمان، رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان، إنّ المحافظة انتهت من تسكين 83 من الأسر التي تضررت نتيجة للسيول التي ضربت البلاد، متابعا: «كنا بنستعجل أهالينا المتضررين عشان نحتوي الأزمة بشكل يليق بيهم ويحترم المواطن المصري، والحمد لله خيرهم هما جاي كبير».

جهود الدولة لاحتواء متضرري سيول أسوان

وأضافت السمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني، وقفت إلى جوار أهالي أسوان المتضريين، وزاد: «الحقيقة الدولة والمؤسسات مهتمة جدا، وأهل الخير مدوا الأيادي والمؤسسات والجمعيات».

واعتبرت رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان، أنّ هناك نقلة نوعية لحياة المواطنين، بنقلهم من مناطق مكتظة وهشّة إلى وحدات سكنية لائقة، موضحة أنّ الوحدات التي تسلمها الأهالي، عبارة عن غرفتين وصالة، تشطيب سوبر لوكس وشاملة الأثاث: «سلمناهم الشقة بالأثاث، قولنالهم تعالوا بهدومكم بس، ولو هدومكم مش موجودة تعالوا برضو».

شقق كاملة التشطيب لمتضرري سيول أسوان

وأوضحت السمان، أنّ المحافظة شكلت لجانا لإغاثة المواطنين فور وقوع السيول، لنقلهم من المناطق المنكوبة، كما وفرت أتوبيسات لنقلهم من التجمعات الموجودين بها، إلى الوحدات السكنية في مدينة السلام: «الشقق اللي اتنقلوا فيها كاملة التشطيب».

وأكدت رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان، أنّ المحافظة خيّرت المواطنين بالانتقال للوحدات الجديدة: «المواطن حسب رغبته، واللي بيته منهار بنقوله متوفر شقة كذا تحب تسكنوا معانا؟، واللي عنده الرغبة بناخده وبنسكنه على طول، وبنفرش الشقة قبل ما يوصلوا».

أحد المتضررين: محدش قصّر معانا

كريم سمير، أحد المتضررين من مياه السيول، أشاد بجهود الدولة لاحتواء أزمتهم، قائلا: «بصراحة مفيش حد قصر معايا في حاجة، أنا لسه مستلم وحدة سكنية دلوقتي بالفرش وكله، في أسوان بمنطقة العلاقي».

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنّ «الشقة تشطيب كامل بكل حاجة وبفرشها، والأجهزة كلها موجودة وفيها تلفزيون ومفيش حاجة ناقصة»، لافتا إلى أنّ نائبة المحافظ زارته واهتمت بأمره: «المحافظة جت لي ونائبة المحافظ جت عندي وقامت معايا بالواجب وشافت الحالة واهتمت بالأمر».

واختتم كريم سمير الذي استلم شقته أمس، بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بشكر الرئيس السيسي ورئيس الحكومة والوزراء المسؤولين على وقفتهم معانا».