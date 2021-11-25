يوسف الحسيني يهدي أدوات رسم لطفلة موهوبة من متضرري سيول أسوان

أهدى الإعلامي يوسف الحسيني، الطفلة «شروق محمد»، إحدى المتضررات من السيول بمحافظة أسوان أدوات رسم وأدوات مدرسية، تشجيعًا لموهبتها في الرسم، أثناء تغطية التلفزيون المصري لأضرار السيول في أسوان.

النيل ومنزل بجواره وحوله أشجار خضراء أول رسمة لـ«شروق»

من جهتها شكرت الطفلة «شروق»، الإعلامي يوسف الحسيني في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مؤكدة أنها ستقوم برسم أول صورة بأدوات الرسم الجديدة التي أهداها لها الإعلامي يوسف الحسيني، بينما طلب منها «الحسيني»، أن ترسم نفسها وطلب منها رسم النيل ومنزل بجواره وحوله أشجار خضراء وهي تلعب حول المنزل.

«حياة كريمة» ستتدخل لاحتواء الأضرار

من جهتها أثنت والدة الطفل «شروق»، على مسؤولي محافظة أسوان، مؤكدة أنهم تواصلوا معها للوقوف على احتياجاتهم، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة ستتدخل في الأمر وستنهي معاناتهم ببناء منزل جديد.

وتعرضت مدينة أسوان لسيول عنيفة تسببت في دمار عدد كبير من المنازل الكائنة بمخرات السيول، كما تعرض عدد كبير من الأهالي للدغات العقارب التي جرفتها مياه السيول من الجبال.

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية للمناطق المنكوبة لإغاثة المواطنين ونقل مواد غذائية لهم وتسكين العشرات منهم في شقق مفروشة بالكامل تابعة لمحافظة أسوان، حسبما أعلنت مديرة الإغاثة والطوارئ بالمحافظة في تصريحات تلفزيونية.