رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يلتقي مطران القدس اللوثري

التقى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم المطران «سني إبراهيم عازر»، مطران القدس للكنيسة اللوثرية، بكاتدرائية جميع القديسين، بالزمالك، في حضور «أرشيدياكون عماد باسيليوس»، رئيس مجلس القساوسة.

علاقات طيبة بين الكنيستين

رحب رئيس الأساقفة بمطران الكنيسة اللوثرية في مصر مؤكدًا على الروابط التي تجمع الكنيستين ككنائس مُصِلحة، وأشار رئيس الأساقفة إلى أن إبراشية مصر للكنيسة الأسقفية كانت جزءًا من إقليم القدس والشرق الأوسط قبل أن يتأسس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يضم عشرة دول ومقره مصر.

من جانبه، أعرب المطران اللوثري عن محبته للكنيسة الأسقفية وعن عمق العلاقات التي تجمعه بالمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس موجهًا الدعوة لرئيس الأساقفة لزيارة الأراضي المقدسة.

الأسقفية تعين قسًا للخدمة السودانية

يذكر أن الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عين الشماس ايمانويل كوكو قسًا للخدمة السودانية في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة، خلال صلوات القداس الإلهي، وبحضور القس عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة.

وبدأ ايمانويل كوكو، خدمته في مصر عام 2001، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل الأسقفية بمصر الجديدة، حيث عمل خادما بمدارس الأحد، وبعدها التحق بمعهد جبال النوبة لدراسات الكتاب المقدس التابع لكلية اللاهوت الأسقفية وتخرج في دفعته الأولى وفي عام 2012، كما تمت رسامته كقارئ في الكنيسة وبعدها بأربعة سنوات تمت رسامته كشماس.