ضبط 2001 مخالفة مرورية في كفر الشيخ.. ودوريات لتسيير الحركة بالشوارع

‏‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ. ‏‎

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 2001 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق» حيث جرى ضبط 36 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 145 مخالفة دراجة نارية، و80 مخالفة سير بدون تراخيص و50 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و1561 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.‏‎

محافظ كفر الشيخ يوجه بضرورة استمرار الحملات

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

وفي وقت سابق، شنت إدارة المرور حملة مكبرة بمدينة بيلا، أكبرمعقل لـ«التكاتك» داخل مدن كفر الشيخ المختلفة، حيث تم ضبط جميع التكاتك المخالفة، وأصبحت المدينة لأول مرة خالية تماما من أي تكاتك مخالفة، وعاد الهدوء لأول مرة إلى المدينة منذ سنوات طويلة، ولاقت هذه الحملة ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، حيث كانت تتسبب هذه التكاتك في حوادث يومية مروعة للمواطنين والأطفال الأبرياء.