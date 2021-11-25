ممثل شركات البالون الطائر بالأقصر: حفل افتتاح طريق الكباش أنعش الرحلات

رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر، واحدة من الميزات السياحية التى تنفرد بها المدينة الكائنة بصعيد مصر، وتعد الرحلات نشاط سياحي يقصده المئات من الأجانب يومياً لمشاهدة الأثار والحضارة الفرعونية من السماء، ومؤخرا عادت تلك إلى سماء الأقصر من جديد بعد حالة الرواج التي تعيشها المحافظة تزامنا مع افتتاح طريق الكباش اليوم.

إشغالات الفنادق والرحلات السياحية في الأقصر

وسبق وأن عانى أصحاب رحلات البالون الطائر من ركود خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وتوقف حركة السياحة، إلا أن المشهد تحول إلى النقيض تماما مع استعدادات انطلاق احتفالية طريق الكباش المقررة اليوم، وبحسب «أحمد عبود»، ممثل شركات البالون الطائر في الأقصر، وصاحب إحدى الشركات، وصلت نسبة الإشغالات إلى 100 % بالفنادق والبواخر النيلية، وزاد الإقبال بشكل ملحوظ على رحلات البالون: «فيه إقبال مشوفناهوش من حوالي 10 سنين»، بحسب قوله.

رحلات البالون الطائر في الأقصر

جنسيات مختلفة تقبل على رحلات البالون الطائر، وفقا لـ«عبود»، في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن أبرز الجنسيات «الرومانية والأمريكية والإسبانية والأرجنتينية»، إلى جانب الروس بعد عودة السياحة الروسية، وهو ما مثل إنتعاشة كبيرة للسياحة في محافظة الأقصر تزامنا مع افتتاح طريق الكباش.

رحلة البالون تستغرق نحو ساعتين كاملتين، تبدأ من الخامسة صباحا قبل شروق أشعة الشمس، بالعبور إلى البر الثاني من النيل بواسطة لانشات إلى مطار البالون، يتابع خلالها السائح مراحل نفخ البالون ويتلقى تعليمات السلامة، وتنطلق الرحلة لمدة تمتد من 35 إلى 45 دقيقة تقريبا في السماء، وبحسب ممثل شركات البالون الطائر في الأقصر، يسير البالون في اتجاه أفقي حسب اتجاه الرياح وسرعتها ويستمتع السائحون من أعلى، برؤية معابد الأقصر والنيل وكافة أثار البر الغربي والجبال كأحد الأنشطة السياحية المتميزة في الأقصر.

طريق الكباش ورحلات البالون الطائر

وأشار «عبود»، إلى أهمية الدعاية القائمة للمحافظة بشكل عام وللكرنك وطريق الكباش بشكل خاص في تلك الفترة: «هيساعدنا في زيادة حركة السياحة ونشاط رحلات البالون الطائر من تاني»، بحسب تعبيره.