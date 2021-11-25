نادر حمدي يروّج لحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر: «مصر هتبهر العالم»

روّج الفنان نادر حمدي لـ احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي ستُقام في الأقصر، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر الفنان نادر حمدي، البوستر الرسمي لـ احتفالية طريق الكباش، معلقًا: «اليوم الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينة في التاريخ.. افتتاح طريق المواكب الملكية (طريق الكباش) في الأقصر».

نادر حمدي: مصر هتبهر العالم

وأضاف الفنان نادر حمدي، خلال حديثه عن احتفالية طريق الكباش، قائلًا: «150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب، وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض»، متابعًا: «7:30 مساءً.. مصر هتبهر العالم».

احتفالية طريق الكباش

ويذكر أن احتفالية طريق الكباش، ستبدأ مع غروب شمس اليوم، على أن تكون البداية بـ إنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر، وطريق الكباش، الذي يمتد على طول 3 كيلومترات.

وعلى الجانب الآخر، في نفس اللحظة، يجري إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، حتى تنطلق أضواء الليزر معهم، وتعانق السماء.

أما عن معبد الأقصر، ففي داخله تبدأ الاحتفالية الرسمية، عن طريق خروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، حيث يحملها شباب يرتدون الملابس الفرعونية، ويكون حاملو البيارق جاهزين، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، حتى يصلوا إلى تماثيل أبو الهول، حيث بداية طريق الكباش.

ومع بداية مرور الموكب، تقوم الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، بعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، حيث تتم إعادتها بنفس الكلمات الفرعونية.

محمد حماقي يشارك في احتفالية طريق الكباش

ومن جانبه، يقوم الفنان محمد حماقي، بالمشاركة عن طريق غنائه لـ أغنية ترحيبية لزوار الأقصر، والتي تتم إذاعتها بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.