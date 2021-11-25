تعرف على موعد حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم

يترقب الملايين حول العالم مساء اليوم الخميس حدثاً عالمياً داخل مدينة الأقصر مع افتتاح طريق المواكب الملكية المعرفة باسم طريق الكباش، ومن المقرر أنه سيشهد حضوراً من جانب العديد من الشخصيات المهمة حول العالم، لذا تستعرض «الوطن» موعد حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

موعد حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم

أعلنت وزارة الآثار والسياحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر سوف يبدأ مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

بداية الحفل بإنارة بانورامية تدريجية في طريق الكباش ومعبد الأقصر

ووفقاً لما أعنلنته وزارة الآثار والسياحة، فإنه من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بإنارة بانورامية بشكل تدريجي في معبد الأقصر وطريق الكباش، وذلك بطول 3 كيلو متر، مع غروب الشمس مساء اليوم.

وفي نفس التوقيت تتم إنارة كل من البر الغربي ومعبد حتشبسوت مع تمثالي ممنون، وبعدها تنتطلق أضواء الليزر في السماء.

ومع بداية الموكب يتم عزف الأوركسترا الفيلهارموني تحت قيادة المايسترو نادر عباسي للموسيقى الفرعونية، مع إعادة إحياء أنشودة آمون بنفس الكلمات الفرعونية.

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ومن المنتظر أن يشارك الفنان محمد حماقي في الاحتفال من خلال أغنية ترحيبية بزوار الأقصر، حيث ستتم إذاعة الأغنية بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، خلال بيان، أن احتفالية طريق الكباش بها العديد من المميزات، ويأتي في مقدمتها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يدل على أن رئيس مصر يحافظ على هذه الآثار ويصونها.

وأضاف «حواس» أن العالم بأكمله ينتظر الاحتفالية العالمية من خلال افتتاح طريق الكباش مساء اليوم عن طريق حضور أكثر من 3 آلاف من ممثلى الدول ووسائل الإعلام الدولية.