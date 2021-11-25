تراجع كبير في أسعار الطماطم بالأسواق.. 4 كيلو بـ10 جنيهات

سجلت أسعار الطماطم تراجعا كبيرا في أسواق الجملة والتجزئة بنسبة 50% ليباع 4 كيلو مقابل 10 جنيهات، وأرجع تجار في سوق الجملة التراجع إلى زيادة كبيرة في المعروض، لافتين إلى أن تراجع الطماطم يقود أسعار عدد كبير من الحاصلات الزراعية إلى التراجع .

تراجع أسعار الخضروات في شهر نوفمبر

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن شهر نوفمبر الجاري شهد عدة تراجعات لعدد من أصناف الخضر من أهمها الطماطم والكوسة والخيار والباذنجان، إلى جانب البرتقال، واليوسفي، وذلك مع حصاد الموسم الجديد للعروة الشتوية.

وأضاف أن الوفرة في المعروض أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة 50% لافتا إلى أن منافذ الدولة المتعددة ساهمت في وفرة المعروض وشعور المواطن بالطمأنينة ما أدى إلى تراجع عمليات التخزين.

وبيّن أن تغير مواسم الإنتاج والدخول في العروة الشتوية، عادة ما يصاحبه نقص في إنتاج بعض الأصناف ما يؤدي إلى تراجع المعروض منها في الأسواق وبالتالي زيادة أسعارها.

إقبال على الشراء وتراجع الأسعار بحلول الشهر المقبل

وفى سياق متصل، أكد مجدي جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، أن هناك استقرارا تاما في أسعار السلع الاستراتيجية ومنها الطماطم والبطاطس والبصل، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الخضروات في فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف، ونوه إلى أن الموجة الباردة والأمطار التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، لم تؤثر على المعروض من السلع، خاصة وأن عددا كبيرًا من الأصناف تُزرع في الشتاء، متوقعا، مزيدا من تراجع الأسعار بحلول الشهر المقبل.

ومن جهته، قال رزق عامر، تاجر تجزئة أن هناك وفرة كبيرة فى المعروض من الطماطم، الأمر الذي أدى إلى افتراش الطرق بالخضروات، وتدشين عروضًا سعرية، لافتا إلى الإقبال على شراء الطماطم والكرنب والقرنبيط والقلقاس.

وافاد بأن تراجع سعر الطماطم يقود مبيعات الخضروات إلى الانتعاش والاستقرار.

أسعار الخضروات في الأسواق

ويباع كيلو الطماطم بأسعار تتراوح بين 2.5 جنيه، وتباع البطاطس بسعر يتراوح بين 5 و7.5 جنيه وتباع الكوسة بسعر يتراوح بين 3 و5جنيها، وتباع الفاصوليا بسعر 7جنيهات، ويتراوح سعر العنب بين 8 و10جنيهات، والتفاح بين 15 و25 جنيها، والبلح بين 5 و10 جنيهات، والقلقاس يباع بأسعار تتراوح بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو والبرتقال بين 4 و5 جنيهات، والجوافة تباع بسعر يتراوح بين 5 و6 جنيهات.