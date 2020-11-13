التموين: 8 جنيهات سعر الطماطم في مجمعاتنا الاستهلاكية "أقل من الجملة"

قال هشام عبدالمنعم مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن أسعار الطماطم زادت بشكل كبير، وهو ما جعل الدولة تحاول السيطرة على أسعار السوق الخارجي من خلال المجمعات الاستهلاكية، إذ تبلغ أسعار الطماطم فيها 8 جنيهات بأقل من سعر الجملة.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن سعر الخيار في المجمعات الاستهلاكية يبلغ 6.5 جنيه، كما أن جميع المنتجات عالية الجودة، ويبلغ سعر الفاصوليا 8.5 جنيه، و6.5 جنيه للكوسة، و4 جنيهات للباذنجان.

وتابع: "أسعارنا أقل من السوق الخارجي بكثير، حيث تحاول الدولة السيطرة على الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية، ويبلغ سعر كيلو الفراخ البرازيلي 33 جنيهًا، كما أن سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 85 جنيهًا".

وأكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المجمعات الاستهلاكية، كما وفرت الدولة من خلال وزارة التموين كمامات الهيئة العربية للتصنيع وهي عالية الجودة وجرى تصنيعها طبقا للمواصفات العالمية: "المواطن يعتبر بيشتري الكمامة بنصف جنيه ويتخصم من الدعم 8 جنيهات وللحفاظ على صحة المواطنين وفرت الدولة الكمامات في منظومة التموين".