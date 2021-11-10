أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 في الأسواق

يبحث الكثيرون عن أسعار الطماطم اليوم، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تدخل في تصنيع كل الأطعمة، بداية من السلطة، وحتى الوجبات اليومية، ويرجع السبب في زيادة البحث إلى زيادة التوقعات حول زيادة أسعارها، بسبب عروة الخريف.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» على مدار اليوم، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 وفق لما أعلنه موقع سوق العبور، والأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبري، في السطور التالية..

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وجاء سعر كيلو الطماطم في سوق العبور، وهو أحد الأسواق الخاصة بالجملة، وفق الموقع الرسمي للسوق على الإنترنت، بسعر يتراوح ما بين 1.4 و3 جنيهات، على أن يتم البيع «بالقفص».

ليتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة ما بين 35 جنيهًا إلى 75 جنيهًا بوزن 25 كجم.

يذكر أن أسعار الطماطم تختلف في سوق العبور بشكل يومي، وتتحدد أسعار الطماطم في المناطق المختلفة، وفق أسعارها في المزاد الصباحي اليومي في سوق العبور، ويضاف إليها رسوم النقل ومكسب التاجر.

سعر الطماطم في السوبر ماركت

وتراوح سعر كيلو الطماطم البلدي في السوبر ماركت والمحلات التجارية الكبرى ما بين 7 و12 جنيهًا، الطماطم الفئة الأولى «أورجانيك» بنحو 17 جنيهًا.

سعر الطماطم في السوق المحلي

وتراوح سعر الطماطم اليوم في السوق المحلي ما بين 4 و6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات أمس.

أسعار الخضراوات في السوق اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في السوق المحلي كالآتي: تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد، سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ 10 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 7 جنيهات، سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.