الإماراتي أحمد الريسي أول عربي يتولى منصب رئيس منظمة «الإنتربول»

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، اليوم الخميس، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي، رئيسا جديدا لها، وذلك خلال اجتماع التاسع والثمانين للجمعية العامة للمنظمة في العاصمة التركية إسطنبول.

انتخاب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»

وغردت المنظمة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «جرى انتخاب أحمد الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس لولاية تستمر 4 سنوات».

وانطلقت الدورة 89 للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» فى مدينة إسطبول، عاصمة تركيا، وذلك بمشاركة ممثلين عن 160 دولة من أعضاء المنظمة، جرى خلال هذه الاجتماعات الانتخابات لاختيار رئيس المنظمة الجديد.

معلومات عن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الجديد

وذكرت شبكة «بي بي سي»، أن أحمد الريسي يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية «للإنتربول» ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى أنه خبير في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي لما يقرب من 4 عقود، حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

وتعد «الإنتربول»، منظمة دولية للشرطة الجنائية، وهي منظمة حكومية دولية تضم 195 دولة عضو، وتعمل على مساعدة أجهزة الشرطة في بلاد العالم المختلفة على العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تسهل المنظمة تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله بين أجهزة الشرطة المختلفة.

وتتولى الأمانة العامة للمنظمة الدولية تنسيق الأنشطة اليومية من أجل مكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام، كما يعمل في الأمانة العامة ضباط شرطة ومدنيون من دول وأجهزة أمنية مختلفة.