معلومات الوزراء يناقش سقوط كابول ودور تركيا في مجلة «آفاق استراتيجية»

أصدر مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من مجلة «آفاق استراتيجية» تحت عنوان «الإرهاب العالمي: الأبعاد والتحديات»، وذلك سعيًا لتسليط الضوء على الأبعاد الجديدة لظاهرة الإرهاب في ضوء التغيرات التكنولوجية والمجتمعية التي يمر بها العالم على مدار العقدين الماضييْن؛ الأمر الذي قاد إلى تغيُّر طبيعة الإرهاب الدولي، وأهدافه، وخطابه، وآليات تجنيد أتباعه، ليصبح الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود تهدِّد الأمن القومي والدولي.

وناقش عدد مجلة «آفاق استراتيجية»، الذي شارك فيه كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها، عدة قضايا محورية، لعل أبرزها الخريطة الانتخابية العراقية، وآفاق قمة الجوار الإقليمي للعراق وتحدياتها، والمشهد اللبناني بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، فضلًا عن محاولة استشراف مستقبل المحادثات النووية في فيينا، وسياسات واشنطن في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وتداعياتها على النفوذ الإيراني.

سقوط كابول

وقدَّم العدد ملفًا خاصًا بعنوان «سقوط كابول»؛ وذلك بغية مناقشة وتحليل تطورات الأوضاع الأفغانية بعد سقوط العاصمة كابول في قبضة حركة طالبان، وتطرَّق الملف إلى عدد من القضايا وثيقة الصلة بهذا التطور الذي تابعه العالم أجمع عن كثب.

من بين القضايا التي ناقشها الملف تداعيات حكم حركة طالبان، واحتمالات إعادة رسم خريطة القوى الدولية في منطقة آسيا الوسطى، ومستقبل الدور التركي في أفغانستان، كما طرح تساؤلات مهمة حول ما إذا كان سقوط كابول سيُفضي إلى صعود للنموذج الطالباني في أفريقيا.

كما تساءل الملف حول دلالات هذا السقوط المدوي بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.

مجلة «آفاق استراتيجية»

ويأتي إطلاق مجلة «آفاق استراتيجية» من حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على إمداد صانع القرار برؤى تحليلية شاملة ومتكاملة تجاه مختلف القضايا والموضوعات في ظل إقليم يموج بالتفاعلات وعالم تكتنفه تحديات متسارعة، واستمرارًا لدوره المحوري فكريًا وبحثيًا.

وتعد مجلة «آفاق استراتيجية» سلسلة دورية يشارك في إعدادها نخبة من كبار المفكرين والباحثين، تقدم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، سواء كانت ذات صلة مباشرة أم غير مباشرة بالشأن المصري؛ بما يُسهم في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة.