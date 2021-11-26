داليا الخولي لـ«الوطن»: سأعود للسينما من خلال فيلم «معالي ماما»

كشفت الفنانة داليا الخولي، الشهيرة بـ«بولين»، في فيلم «مافيا»، لـ«الوطن»، أنها ستعود إلى الشاشات السينمائية من جديد، عن طريق مشاركتها في فيلم «معالي ماما»، مع النجمة بشرى، قائلة: «أشارك في فيلم (معالي ماما)، مع الفنانة بشرى، والنجم محمود الليثي».

داليا الخولي: شخصيتي ستكون مفاجأة في فيلم «معالي ماما»

وأشارت الفنانة داليا الخولي، لـ«الوطن»، إلى أنها تلعب شخصية كوميدية في الفيلم، قائلة: «شخصيتي في فيلم (معالي ماما)، ستكون مفاجأة، ولكنها في إطار الكوميدي».

داليا الخولي تكشف لـ«الوطن» سبب ابتعادها عن التمثيل لـ فترة من الوقت

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل لفترة من الوقت، قالت الفنانة داليا الخولي، «أنا أخدت فترة راحة من التمثيل، بس مبعدتش أنا في الفترة دية، كنت بشتغل مساعد مخرج وإنتاج»، لافتة إلى أنها تخرجت من معهد سينما قسم إخراج وإنتاج.

وأشارت الفنانة داليا الخولي، إلى أن فكرة التمثيل لم تقع في خاطرها، قائلة: «التمثيل مكنش في بالي من البداية، ولكن جاءني عن طريق الصدفة، وأنا حالياً أعمل في مجال دراستي».

مسلسل «موضوع عائلي»

يذكر أن الفنانة داليا الخولي، شاركت في مسلسل «موضوع عائلي»، من خلال الحلقة الأولى والثالثة، الذي يُعد من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز، وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويتشارك في مسلسل «موضوع عائلي»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: ماجد الكداواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، إيناس كامل، محمد القس، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة خليل، وغيرهم من الفنانين.

شخصية ماجد الكدواني في مسلسل «موضوع عائلي»

ويؤدي الفنان ماجد الكدواني، خلال أحداث مسلسل «موضوع عائلي»، شخصية شيف يُدعى «إبراهيم»، والذي يعيش حياة هادئة وبسيطة، ولكنه يصبح مستهترًا بعد وفاة زوجته «ليلى»، نتيجة لـ إصرار والدها على أن يطلقها قبل وفاتها وسفرها إلى لندن حتى تبتعد عنه، ولكن بعد مرور مدة طويلة من الزمن، يخبره والد «ليلى» بأشياء التي ستساعد على تغيير حياته، ليعود بعدها مرة أخرى إلى تحمل المسؤولية.