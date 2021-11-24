عرض أولى حلقات مسلسل «موضوع عائلي» لـ ماجد الكدواني بداية من الغد

يستعد صناع عمل مسلسل «موضوع عائلي» لبداية عرض أولى حلقاته، غدًا، الجمعة، عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى للفنان ماجد الكدواني في الدراما التليفزيونية.

تفاصيل شخصية ماجد الكدواني في موضوع عائلي

يجسّد ماجد الكدواني خلال أحداث المسلسل شخصية شيف يُدعى «إبراهيم» يعيش حياة هادئة وبسيطة، ولكنه يصبح مستهترًا بعد وفاة زوجته «ليلى»، خاصة بسبب إصرار والدها على أن يطلقها قبل وفاتها وسفرها إلى لندن والابتعاد عنه، ولكن بعد مرور 20 عامًا يخبره والد «ليلى» بأشياء سوف تساعد على تغيير حياته وقلبها رأسها على عقب، ويعود مرة أخرى إلى تحمل المسؤوليات، والجو العائلي.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي في إطار الـ10 حلقات، ويشارك فيه بجوار ماجد الكدواني كل من: محمد شاهين، رنا رئيس، سما ابراهيم، طه الدسوقي، وإيناس كامل وشيرين رضا، وهو من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

الكدواني: قصة مسلسل موضوع عائلي لامست قلبي

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل موضوع عائلي، أوضح الفنان ماجد الكدواني، أنَّ قصة مسلسل موضوع عائلي لامَست قلبه منذ أن قرأها وكانت سبباً في مشاركته بأول بطولة تليفزيونية له، قائلًا: «أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، ومقتنع بأن نجاح أي عمل هو نجاح لكل ممثليه وطاقمه، وقد سررت بهذه التجربة رغم كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات».

الكدواني: إبراهيم يكره المفاجآت.. ولكن الأحداث ستفاجئه

أما عن شخصية «إبراهيم»، التي يجسّدها ضمن أحداث العمل أشار «الكدواني»، أنَّ إبراهيم شخص طيب، ومنطلق وتلقائي وبسيط ويعيش الحياة بعفوية، ولكنه لا يحب تحمّل المسؤولية، إضافة إلى أنَّه راضٍ عن نمط حياته كلياً ولا يرغب بالتغيير، كما يكره المفاجآت، ولكن الأحداث ستفاجئه بشدة.