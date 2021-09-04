كريم مغاوري ينتهي من تصوير فيلم «معالي ماما» ومسلسل «الحرير المخملي»

انتهى الفنان كريم مغاوري من تصوير مسلسل «الحرير المخملي»، المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، حيث يعيش الفنان الشاب حالة من الانتعاشة الفنية، مع مشاركته في فيلم «معالي ماما».

وقال «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه عمل طوال الفترة الماضية من أجل العملين، والمقرر عرضهما قريبًا.

ويؤدي كريم مغاوري في مسلسل الحرير المخملي شخصية مصطفى والذي يعزف في الموسيقى العربية ويمثل شباب الالفينات الذين يحاولون تحقيق أحلام الشباب وسط عكوسات ورشحه للدور المؤلف المخرج.

وأما عن دوره في فيلم «معالي ماما» فهو يؤدي دور كوميدي ويدير لزوجته مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ويتعرض على مدار العمل لمواقف كوميدية.

مسلسل الحرير المخملي

مسلسل الحرير المخملي، أشرف على كتابته، أمين جمال، وهو من تأليف شادي أسعد وحمدي التايه وأحمد أبو زيد توفيق، وهو بطولة كريم مغاوري، وأحمد وفيق، داليا مصطفى، أحمد سعيد عبدالغني، مصطفى فهمي، دنيا عبدالعزيز والحرير المخملي من إخراج أحمد حسن ومقرر عرضه قريبًا.

فيلم معالي ماما

أما فيلم معالي ماما، من بطولة بشرى ومحمود الليثي ونور إيهاب، الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

إصابة كريم مغاوري بـ كورونا

كان الفنان كريم مغاوري، أصيب في نهاية عام 2020 بفيروس كورونا المستجد، وكتب متابعوه له الكثير من التعليقات الداعمة، حيث أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بـ كورونا، وكتب، « الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي»، وانهالت عليه تعليقات المتابعين متمنين لنجل سامي مغاوري الشفاء العاجل، والخروج من وعكة كورونا على خير.

معلومات عن الفنان كريم مغاوري

والفنان كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري، بدأ مشواره الفني في عام 2007، وهو ممثل مصري، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالتمثيل والإخراج.

وعمل كريم مغاوري في فيلم، «فيلم على جنب يا أسطى» إنتاج 2008، كما شارك في مسلسل السيرة العاشورية: الحرافيش الجزء الأول عام 1998، ومن أعمال كريم مغاوري أيضا ﺳﻴﺖ ﻛﻮﻡ راجل وست ستات الجزء الرابع عام 2009، وشارك أيضا في فيلم ليه خلتني أحبك إنتاج عام 2000، ومسلسل جوز ماما الجزء الأول إنتاج عام 2010.