داليا الخولي تعود للشاشة بمسلسل موضوع عائلي

كشفت الفنانة داليا الخولي، الشهيرة بـ «بولين»، في فيلم «مافيا»، عن عودتها إلى الشاشات بعد غياب دام سنوات عديدة، وذلك من خلال عمل درامي عمل مع الفنان ماجد الكدواني.

وقالت «الخولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشارك في مسلسل موضوع عائلي أمام ماجد الكدواني، من خلال حلقتين، وهما الأولى والثالثة»، لافتة إلى أن المخرج أحمد الجندي، هو من رشحها لهذا الدور.

دور داليا الخولي في موضوع عائلي

وأشارت إلى أن الشخصية التي تقدمها في مسلسل «موضوع عائلي»، لا تتشابه مع الأدوار التي قدمتها من قبل، وتتسم بالطابع الكوميدي.

داليا الخولي في فيلم مافيا

واشتهرت الفنانة داليا الخولي، بشخصية «بولين»، التي جسدتها في فيلم «مافيا»، عام 2002، من إخراج شريف عرفة، وتأليف مدحت العدل، بطولة أحمد السقا، منى زكي، أحمد رزق، توفيق عبد الحميد، مصطفى شعبان، عباس أبو الحسن.

أعمال داليا الخولي الفنية

قدمت الفنانة داليا الخولي، العديد من الأعمال الفنية؛ سواء السينمائية أو الدرامية، ومن أشهرها فيلم «مافيا»، و«حبيبي نائما»، ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة ج2»، و«سقوط حر».