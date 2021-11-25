تشييع جنازة السيناريست محمد نبوي من مسجد «الحصري».. وغياب نجوم الفن

وصل جثمان السيناريست الراحل محمد نبوي، إلى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة، على أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر الأسرة على طريق الواحات، وسط حضور لأفراد عائلته وأصدقائه، وغياب تام لأفراد الوسط الفني.

الكتّاب يودعون محمد نبوي: «طيب ورقيق ومهذب»

وسيطرت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي لدى عدد من الكتاب بعد خبر رحيل الكاتب محمد نبوي، بينهم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، الذي نعاه عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله الكاتب السيناريست الصديق الرقيق المهذب خفيف الظل دائم السؤال والاتصال بأحبائه، صديقي وحبيبي الأستاذ محمد نبوي».

وقال السيناريست هاني سرحان، عبر حسابه على تويتر: «وفاة السيناريست محمد نبوي، خبر حزين جدا ومفاجئ، الله يرحمك يا أستاذ محمد، كان طيب جدا ودائم السؤال والمباركة والتشجيع والنصيحة، ادعوله بالرحمة».

15 عملا خلدت مسيرة الكاتب الراحل

ورحل السيناريست محمد نبوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدّم على مدار مشواره عدد من الأعمال السينمائية الكوميدية الناجحة، التي تصل لـ15 عملا، بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح، حيث تعاون مع الفنان محمد سعد في أكثر من عمل، بداية من «عوكل» في 2004، ثم «تتح» في 2013، ومسلسل «فيفا أطاطا»، كما تعاون مع هاني رمزي في أكثر من عمل من بينهم «أسد وأربع قطط»، «سامي أوكسيد الكربون»، و«توم وجيمي».

وتتسع قائمة النجوم الذين عمل معهم «نبوي» لتشمل مي عزالدين، أحمد آدم، رامز جلال، محمد رجب، إضافة إلى أشرف عبدالباقي، وذلك بخلاف عدد من التجارب المسرحية منها الموسم الثالث من «تياترو مصر» ومسرحية «يا تصيب يا تخيب»، وكانت آعماله فيلم «صابر وراضي» بطولة أحمد آدم ومحسن محيي الدين، في 2020.