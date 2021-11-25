عبدالرحيم كمال ينعى محمد نبوي: «فقدت القلب الطيب والصوت الصادق»

نعى الكاتب عبد الرحيم كمال، السيناريست الراحل محمد نبوي، الذي توفي خلال الساعات الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الكاتب عبد الرحيم كمال، صورة السيناريست الراحل محمد نبوي، وعلق عليها: «سبحان من له الدوام، انتقل إلى رحمة الله الكاتب السيناريست الصديق الرقيق المهذب خفيف الظل دائم السؤال والاتصال بأحبائه صديقي وحبيبي الأستاذ محمد نبوي».

عبد الرحيم كمال: خبر مفجع وحزين يا محمد كنت أنتظر مكالماتك المليئة بالحب لي

وتابع الكاتب عبد الرحيم كمال، حديثه عن صديقه السيناريست الراحل محمد نبوي، قائلاً: «خبر مفجع وحزين يا محمد، كنت أنتظر مكالماتك المليئة بالحب لي وللمهنة والكتابة والصداقة، وتحليلك لكل مشهد».

عبد الرحيم كمال يتحدث عن أعمال صديقه محمد نبوي السينمائية

وقام الكاتب عبد الرحيم كمال، بالدعاء لـ السيناريست الراحل محمد نبوي، قائلاً: «رحمة الله عليك يا حبيبي، وربنا يقبل عليك بفضله ورضاه يا راجل يا طيب ومحترم ومهذب»، لافتاً إلى أن السيناريست الراحل لديه العديد من الأعمال السينمائية الجميلة، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، مثل محمد سعد، وأحمد آدم، وغيرهم.

ووصف الكاتب عبد الرحيم كمال، صديقه الراحل محمد نبوي، قائلاً: «محمد نبوي كاتب مسرحي مميز، وفنان، ومتذوق، وصاحب قلم خفيف الظل، طيب المعاني.. الله يرحمك يا محمد فقدت قلب طيب وصوت صادق وإنسان مهذب وخلوق.. رحمك الله».

وفاة السيناريست محمد نبوي

ويُذكر أن السيناريست محمد نبوي، توفي خلال الساعات الماضية، وستشيع جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

أحد أقارب محمد نبوي يعلن وفاته

وقام أحد أقاربه بـ الإعلان عن وفاة السيناريست الراحل محمد نبوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، قائلاً: « البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، والدفن بعد الصلاة بمقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر».