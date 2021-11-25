صناع الخير تقدم مساعدات لـ50 عروسة يتيمة بأسيوط لإتمام زفافهن

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية برعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم مساعدات لـ 50 عروسة يتيمة غير قادرة مقبلة على الزواج، بهدف دعم إتمام زفافهن ضمن مبادرة «فرحة» التى أطلقتها صناع الخير بهدف دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات بأنحاء الجمهورية لإتمام زفافهن وبداية تكوين أسرة جديدة.

مبادرة فرحة على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة واصلت مساعيها الإنسانية لدعم الشرائح الأشد احتياجا داخل محافظة أسيوط، بتنفيذ مبادرة «فرحة» لإدخال الفرحة على قلوب 50 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج من أنحاء المحافظة المختلفة بتزويدهن ببعض مستلزمات المنزل الضرورية لإتمام زفافهن.

وأشار عبدالجليل، إلى أن الفتيات اليتيمات اللاتى أستفدن من مساعدات صناع الخير جرى اختيارهن وفق عدة معايير أهمها المستوى الاقتصادى لأسرهن، وعدم وجود عائل لهن والتأخر فى الزفاف، بعد عقد القران، وأن المساعدات المقدمة روعي فيها أن تلبى احتياج أساسي لأي فتاة مقبلة على الزواج، وتريد أن تجهز منزل الزوجية.

القوافل الطبية لأهالي أسيوط

وأوضح عبدالجليل، أن صناع الخير سبق لها ونفذت عددا من مبادراتها الإنسانية الرائدة لخدمة أهالي قرى مراكز أسيوط المختلفة حيث نجحت المؤسسة فى تنظيم عدد كبير من القوافل الطبية للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرة «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وأجرت عددا كبيرا من عمليات العيون المختلفة فضلا عن توزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان، وقامت أيضاً بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية بإهداء أقسام الرمد بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط عددا من الأجهزة الطبية الأحدث فى التشخيص لأمراض العيون.

وأضاف عبدالجليل، أن صناع الخير واصلت تنفيذ مبادراتها الرائدة لخدمة أهالي أسيوط والمحافظات المجاورة مؤخراً بإطلاق مبادرة قدم صحيح التى تستهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من بتر القدم، وافتتاح أول غرفة للمبادرة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط بحضور المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القلبى، واستقلبت الغرفة بشكل فعلى الكثير من المرضى حتى الأن، وتواصل خدماتها بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط.