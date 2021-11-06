«صناع الخير» تشارك في الدورة 11 للملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية

تشارك مؤسسة صناع الخير للتنمية بعد غد الإثنين في فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان «الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي».

توفير حياة كريمة

يمثل مؤسسة صناع الخير في الملتقى مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الذي يشارك ضمن فعاليات جلسة الأطراف المعنية حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ودورهم في دعم خطط الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مستعرضا دور صناع الخير وما قامت به من جهود آنسانية رائدة في إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية غير المسبوقة وثمار ما أنجزته المؤسسة على الأرض ضمن جهودها لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وخططها الفترة القادمة لاستكمال ما بدته في هذا الشأن.

الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية

تقام فعاليات الدورة الحادية عشر للملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر بمشاركة 45 خبير محلي ودولي وتحت رعاية خمس وزراء هم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة.

دعم مجهودات الدولة

يهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام كل الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وصرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، بأن تنظيم الدورة الحادية عشر للملتقى يأتي تأكيدا على حرص كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة على أرض الواقع تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل، وأن الملتقى يعد منصة تفاعلية لكل الأطراف المعنية السابق ذكرها لمناقشة كل القضايا والموضوعات التي ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم خطط التعافي الأخضر والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كل شركاء التنمية للانطلاق نحو المستقبل.