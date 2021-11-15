5 مبادرات أطلقتها صناع الخير بالقرى الأكثر احتياجا.. أبرزها «أولادنا في عنينا»

دعا مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، طلاب الجامعات المصرية لتبني ثقافة التطوع والعطاء من خلال دعم جهود العمل الأهلي، وخاصة تلك الجهود التي تدعم ترسيخ التنمية المستدامة، والمشاركة في تعريف الرأي العام بالتنمية التي تتحقق على أرض الواقع حاليًا، من مبادرات ناجحة شهد لها العالم، وعلى رأسها مبادرتي الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة والدلتا الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة زمزم في الندوة التي نظمتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت عنوان «مبادرات إعلامية شبابية لمشروع حياة كريمة والدلتا الجديدة» ضمن أعمال منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهويدا مصطفى عميدة الكلية، وبإشراف ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة ومقرر المنتدى، وبحضور نخبة من رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية وقيادات عدد من المؤسسات الأهلية.

مشروع الدلتا الجديدة يقام على مساحة مليون فدان

وأعرب «زمزم»، في كلمته عن سعادته لفكرة إقامة منتدى لرعاية المشروعات الإعلامية الطلابية التي تتطرق للموضوعات المتعلقة بمجال التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، التي تتعرض للجهود الحكومية الرسمية في مجال تقديم المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية (حياة كريمة والدلتا الجديدة) تعد من المشروعات الرائدة خلال العقد المقبل، خاصة مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، حيث يقام بمساحة تزيد على مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع «مستقبل مصر» ضمن نطاق المشروع، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.

5 مبادرات أطلقتها صناع الخير

واستعرض رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تجربة صناع الخير في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالشرائح الأكثر احتياجا في أنحاء الجمهورية، من خلال مبادرات وأنشطة أهلية تتبنى فكر التنمية المستدامة، موضحا أن صناع الخير سعت ومنذ انطلاق عملها الخيري إلى العمل على تلبية الاحتياجات الملحة للشرائح المستهدفة في لماكن وجودها، وكان من بين هذه الاحتياجات الخدمات الطبية ذات الجودة وبخاصة حول المشكلات الطبية الأكثر انتشارًا.

وأشار إلى إطلاق عدة مبادرات منها «اطمن على نفسك»؛ لمحاربة فيروس سي، و«عنيك في عنينا» برعاية رئاسة مجلس الوزراء؛ للحد من مسببات العمى و«أولادنا في عنينا» لوقاية طلاب المدارس في في القرى الأشد احتياجًا من أمراض العيون والأنيميا والتقزم، و«لمسة خير»؛ لتقديم خدمات العلاج وتوقيع الكشف لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة، و«قدم صحيح»؛ لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين.