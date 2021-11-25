السيسي يوجه بضم قرى مركز أسوان لمبادرة «حياة كريمة»

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولته صباح اليوم في أسوان، بتفقد قرية «غرب أسوان»، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

السيسي يستمع لشرح مسؤولي «حياة كريمة» حول التدخلات العاجلة للمنازل المتضررة

وخلال جولته التفقدية، زار الرئيس السيسي، عددًا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة، نظمت مؤسسة عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تمّ البدء في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لـ500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها.

السيسي يلتقي مجموعة من أهالي غرب أسوان في ساحة أحد المنازل

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، التي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية، وجه الرئيس السيسي بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل رئيس الجمهورية، جولته بزيارة قرية «الشهامة» بوادي الصعايدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وزار وحدة طب أسرة الشهامة، ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية التي تمّ إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يُشار إلى أنَّ قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وجرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما جار الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.