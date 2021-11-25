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انتصار السيسي: من حق النساء العيش في بيئة خالية من الانتهاكات

مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها

كتب:

شريف سليمان
12:29 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
انتصار السيسي

انتصار السيسي

احتفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. 

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية: «في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضي معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق».

وأضافت: «مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، فجمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في بناء هذا الوطن».

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