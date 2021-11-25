السيسي لمتضرري السيول بأسوان: لن نترككم.. وفيه 500 شقة جاهزين بكل حاجة

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة إحدى المنازل بقرية «غرب أسوان»، التي تضررت من موجة الطقس السيئ الأخيرة التي ضربت محافظة أسوان.

ورحبت الأسرة برئيس الجمهورية، وقالت له إحدى السيدات: «بفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور في قريتنا المتواضعة»، ليقاطعها السيسي قائلًا: «بفضل الله! ناقصكم إيه، أنا جاي عشان كدة».

السيسي: ناقصكم إيه؟.. وإحدى السيدات تردّ: «مش ناقصنا حاجة غير حضورك»

السيدة التي حاورها الرئيس السيسي لم تطلب شيئا معبّرة عن سعادتها بزيارتهم: «مش ناقصنا حاجة غير حضورك»، ليدخل صاحب المنزل في الحديث قائلًا: «البيت كله وقع مننا»، فيجيبه رئيس الجمهورية بتأكّيده أنّ الدولة ستتعامل مع هذا الوضع «جايين عشان نعمل كل حاجة».

صاحب المنزل الذي زاره الرئيس، عبّر الرجل عن فرحته بحديث السيسي بقوله: «وشك خير علينا يا ريّس.. ربنا يطول عمرك»»، لتؤمن السيدة على حديثه قائلة «الخير جاءنا بقدومكم».

الرئيس: «يهمنا إنكم تبقوا متطمنين إن إحنا مش هنسيبكم»

ووجه رئيس الجمهورية حديثه للأسرة، مؤكّدً أنَّ الدولة المصرية لن تتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم، مستكملًا «يهمنا إنكم تبقوا متطمنين إن إحنا مش هنسيبكم»، ليردّ رب الأسرة: «طول ما أنت موجود إحنا متطمنين».

وواصل رئيس الجمهورية حواره مع الأسرة: «في 500 شقة جاهزين بكل حاجة، تجيبو شنطة الهدوم، وممكن نجيب الهدوم برضه»، لتؤكّد السيدة «احنا متوقعين ده منك»، ليختتم الرئيس حديثه «ده خير مصر، محدش بيعمل حاجة من عنده».