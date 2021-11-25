المصرية «دينا حسيني» تفوز برئاسة اللجنة العليا لمشروعات «الأفرا»

كرّم السفير المصري بدولة النمسا، محمد الملا و«ليو هوا»، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، الدكتورة دينا حسيني سلامة، أستاذ الأشعة التشخيصية بهيئة الطاقة الذرية وممثلة مصر في القطاع الطبي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد فوزها بمنصب رئاسة اللجنة العليا لمشروعات منظمة «الأفرا»، بالتزكية وباستحقاق بما يليق بمكانة مصر العلمية بين نظرائها من الدول الأفريقية ودول العالم.

المنصب معني بتنفيذ المشروعات الأفريقية

وقالت الدكتورة «دينا حسيني»، أن هذا المنصب يعد أحد أهم المناصب القيادية بمنظمة «الأفرا»، والمعني بشئون تنفيذ المشروعات الأفريقية، مشيرة إلى أن الأفرا هي اتفاقية رسمية للحكومات الأفريقية لدعم البحث العلمي والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن تعيين الدكتورة دينا حسيني، في هذا المنصب يعد خطوة هامة على طريق تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها الذي تدعمه القيادة السياسية في مصر، بما يؤسس لأركان الدولة المصرية الحديثة واستعادة دور مصر المحوري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

من هي الدكتورة دينا الحسيني؟

جدير بالذكر أن الدكتورة دينا حسيني، حصلت علي جائزتين دوليتين في مجال الأشعة التشخيصية والوقاية الإشعاعية وهما جائزه «مونتريال العلمية»، وجائزه «الرابطة الدولية للوقاية الإشعاعية»، كما تم تكريمها ضمن أفضل 4 قائدات في مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا عن القطاع الأفريقي في المؤتمر العام للوكالة الدولية سنة 2018 بفيينا وتم أيضا اختيارها ضمن أفضل 10 قائدات في مجال الأشعة التشخيصية في العالم ذلك ضمن برنامج الجمعية الأوروبية للأشعة Women in Focus لسنة 2019.

وتشغل الدكتورة «دينا حسيني»، عدة مناصب محلية ودولية حيث تشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، ورئيس برنامج الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي التكنولوجي بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، وعلى المستوي الدولي فهي عضو المجلس الأعلى الاستشاري لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ونائب رئيس مؤسسة أفروسيف وأرابسيف، وخبير دولي ونقطة اتصال إقليمي لمنظمه الصحة العالمية بسويسرا وأيضا عضو باللجنة الأوروبية العليا للمعايير الطبية بالجمعية الأوروبية للأشعة التشخيصية وللكلية الملكية للأشعة التشخيصية.