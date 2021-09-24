وفد مصري يهدي نسخة من قناع «توت عنخ آمون» لوكالة الطاقة الذرية

أهدى وفد مصر من الهيئات النووية المصرية «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - هيئة المواد النووية - هيئة الطاقة الذرية - هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع عدد من خبراء متخصصين بوزارة السياحة والآثار المصرية، نسخة طبق الأصل من قناع الملك توت عنخ آمون لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا على هامش المؤتمر السنوي العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رمزاً للتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية لدعم دور الأمم المتحدة.

وفد مصري رفيع المستوى شارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية

وشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والستين والذي عقد خلال الفترة 20-24 من الشهر الجاري بفيينا بحضور مختلف الوفود والبعثات الدبلوماسية الرسمية،

وضم الوفد كلا من السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ورئيس البعثة الدبلوماسية، والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

تقدير مصر العميق للدور الذي تقوم به وكالة الطاقة الذرية

وألقى شاكر كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام أمام ممثلي الدول الأعضاء والتي جاء فيها تقدير مصر العميق للدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الدولية في تحقيق بوتقة التعاون الدولي المشترك لتجاوز الإطار التقليدي بين دول مانحة وأخرى متلقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم، والتي يأتي على رأسها الطاقة النووية التي تحقق تسعة من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وهو الأمر الذي تتطلع فيه مصر لتعزيز سبل التعاون التكنولوجي بين مختلف الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

وأشار شاكر إلى ما تقوم به مصر من أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية لافتا الي ان مصر تسخر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض ومن بينها مفاعل مصر البحثي الثاني والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والذي تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد في الوكالة في مجال الإشعاع الصناعي.