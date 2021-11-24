جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 821 طالبا وطالبة مقسمين 421 طالبا و400 طالبة، بمختلف كليات الجامعة.

وترشح على لجنة الأسر 55 طالبا 65 طالبة، ولجنة الفني 53 طالبا 78 طالبة، الرياضي 84 طالبا 26 طالبة، والثقافي 53 طالبا 69 طالبة، والجوالة 60 طالبا 39 طالبة، والاجتماعي 65 طالبا 61 طالبة، والعلمي 51 طالبا 62 طالبة.

إجراء الانتخابات في 7 كليات بجامعة حلوان

وتتم الانتخابات في 7 كليات من كليات جامعة حلوان وهم «الفنون الجميلة - التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الطب - هندسة حلوان - هندسة المطربة - التربية الفنية»، و14 كلية ليس بها انتخاب وهم كليات «الاقتصاد المنزلي - السياحة والفنادق - التربية الرياضية بالجزيرة - الحقوق - التمريض - التربية - التكنولوجيا والتعليم - التربية الرياضية بالهرم - الخدمة الاجتماعية - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التربية الموسيقية - الصيدلة - العلوم - الفنون التطبيقية».

الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب

ومن جانبه، حث الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الطلاب على المشاركة الفعالة والحرية الكاملة أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير لاختيار ممثلهم من الطلاب.

وأشار إلى أن هذه التجربة تثري خبرات الطالب وتضعه في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائه للوطن، وإعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، مؤكدا حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا.

حظر الدعاية الحزبية أو الدينية

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية المشاركة الطلابية في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تمثل وسيلة شرعية للطلاب للتعبير عن أنفسهم، مؤكدا حظر الدعاية الحزبية أو الدينية بالإضافة إلى منع أي تجاوز للقواعد الجامعية.

هذا وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الفنون الجميلة 71، التجارة وإدارة الأعمال 55، الآداب 32، الطب 33، هندسة حلوان 56، هندسة المطرية 69، التربية الفنية 50.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب : الاقتصاد المنزلي 29، السياحة والفنادق 16، التربية الرياضية بالجزيرة 25، الحقوق 55، التمريض 18، التربية 37، التكنولوجيا والتعليم 25، التربية الرياضية بالهرم 53، الخدمة الاجتماعية 45، الحاسبات والذكاء الاصطناعي 31، التربية الموسيقية 16، الصيدلة 30، العلوم 50، الفنون التطبيقية 25.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، وتتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح إمام وكيل كلية الحقوق عضو قانوني، والأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا.