«العليا للفيروسات» تكشف موعد الوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوصول إلي 40 مليون شخص حتى الآن تم تطعيمهم بلقاح كورونا سواء مواطنين حصلوا على جرعة واحدة أو الجرعتين، أمر إيجابي، مضيفا: «حاجة كويسة جدا، وإن شاء الله قبل نهاية العام سيكون 40 مليون شخصا قد حصلوا على الجرعتين، بجانب الذين حدثت لهم إصابات بالفيروس، فهنا نقدر نقول إننا قربنا على المناعة المجتمعية ضد المرض، وهي 60% من الشعب المصري سواء بالتطعيم أو بالمناعة المكتسبة».

العليا للفيروسات: المناعة المجتمعية ستتحقق في نهاية العام الجاري

وأضاف رئيس صحة النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً منح التطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع الطلاب الأقل من 18عاما وحتى 15عاما بلقاح فايزر، مؤكداً أن الجامعات تواصل تطبيق قرارات الأعلى للجامعات الحكومية في هذه الشأن، وكذلك قرارات وزارة الصحة المصرية.

التعليم العالي: الجامعات تطعم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، أنه يجب على غير الحاصلين على لقاح كورونا، التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن للوقاية من المرض مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المشهود لها بالازدحام، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض، بجانب عدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، منعاً لحدوث أي أعراض أو آثار جانبية خطيرة على صحة الإنسان.