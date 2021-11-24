رئيس «صحة النواب»: لا توجد تحورات جديدة لـ كورونا في مصر

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة الأسبق، أن نتائج الدراسات البحثية التي جرت بالتنسيق بين أطباء مستشفى قصر العيني ومستشفى 57357 لأورام الأطفال، أثبتت عدم وجود تحورات لفيروس كورونا "كوفيد 19" جديدة في مصر.

ولفت إلى أن السلالة المنتشرة والسائدة هي "دلتا ودلتا بلس" بجانب السلالات الأخرى القديمة، موضحاً أن نسبة انتشار سلالة دلتا تجاوز الـ90% بين السلالات الأخرى للفيروس.

«العليا للفيروسات»: دراسات كورونا أثبتت عدم وجود تحورات جديدة للفيروس في مصر

وأضاف رئيس صحة النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات التي جرت الفترة الماضية شملت 4 محافظات وهي "سوهاج وأسيوط والزقازيق والمنصورة"، مؤكداً أن نتائج الدراسات أثبتت عدم تأثر التطعيمات الموجودة حالياً في مصر لفيروس كورونا بالتحورات التي حدثت للفيروس، منوها بأن جميع التطعيمات ذو فعالية أكيدة مع المرض، لافتا إلى أن مصر متوفر بها جميع أنواع اللقاحات التي تم إنتاجها للمرض حتى الآن.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة سرعة المواطنين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بجانب التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وعدم التهاون في التعامل مع المرض، مع الاهتمام بضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض.