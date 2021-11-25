رصف 145 شارعا بـ184 مليون جنيه في مراكز بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، الموقف التنفيذي لخطة الرصف 2021/2022، والتي تضم 145 شارعاً بتكلفة تزيد عن 184 مليون جنيه، حيث تشمل مراكز المحافظة السبع، ورافقه في الجولة المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف.

وشدد المحافظ على الالتزام بتوقيتات إنهاء المشروعات، مع المراجعة الفنية المستمرة لتنفيذها، موجها بضرورة إرسال تقرير أسبوعي بما تم تنفيذه، والمعوقات التي قد تواجه الأعمال لسرعة تذليلها، خاصة أن خطة العام الحالي للرصف هي الأكبر، وتشمل لأول مرة رصف أكثر من 30 شارعا ترابيا.

الالتزام بالمعايير الفنية

وشملت الجولة عددا من الشوارع التي تفقدها المحافظ ووجه بتلافي بعض الملاحظات، مع ضرورة تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بجودة الأعمال المقررة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، حيث يجري حاليا تنفيذ الرصف لـ25 شارعاً بمراكز بني سويف والواسطى وسمسطا والفشن من إجمالي الخطة، وذلك بالتوازي مع مشروعات «حياة كريمة» بمركزي ناصر وببا، وفيما يتعلق بمركز اهناسيا سيتم إدراجه فور الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالشوارع.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين أثناء جولته، والذين كانت لهم مطالب ومقترحات بشأن رصف بعض الشوارع، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة النقل بدراسة المقترحات والمطالب وموقفها من الخطة، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في تحسين مستوى الخدمات والمرافق، خاصة الخدمات الحيوية التي تتماس مع حياة المواطن اليومية.

مضاعفة العمالة لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات

وتابع المحافظ سير العمل في مشروع تطوير حديقة الشلال، والتي تتضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء نصب تذكاري لشهداء المحافظة، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال ومضاعفة العمالة لتسريع معدلات التنفيذ، والانتهاء من أعمال الردم والتسوية والتشجير والدهانات وغيرها من الأعمال.