محافظ بني سويف يبحث مع وفد الاتحاد استضافة دوري المكفوفين

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وآليات تعزيز التعاون بين المحافظة والاتحاد في إقامة فعاليات ومبادرات لدعم الموهوبين والمتميزين من ذوي الهمم في الجوانب والأنشطة الرياضية.

الاتحاد يتقدم بمقترح لاستضافة نهائي دوري المكفوفين

وتقدم وفد الاتحاد بمقترح لاستضافة نهائي دوري كرة الهدف للمكفوفين، على أرض بني سويف والمقرر تنظيمها مطلع فبراير المقبل.

وضم وفد الاتحاد كلا من الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، والدكتور خالد عبادة مدير فني منتخب مصر لرفع الأثقال، ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة المصرية البارالمبية، وفي حضور سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن ترحيبه باستضافة بني سويف لهذا الحدث الرياضي، مكلفا مدير شؤون ذوي الإعاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل تنظيم نهائي الدوري، والاستقرار على المكان المرشح للاستضافة، لاسيما أن بني سويف سبق وأن فازت بلقب بطل كأس مصر لكرة الهدف أكثر من مرة، ولديها من الإنشاءات والملاعب والكوادر التي تؤهلها لتنظيم واستضافة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية المحلية.

ذوي الإعاقة يمتلكون إمكانيات وقدرات تساهم في بناء الوطن

من جانبه أعرب سعد، عن تقديره للمحافظ لدعمه وموافقته على استضافة البطولة، وهو ما يتسق مع الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لذوي الإعاقة الذين يمتلكون إمكانيات وقدرات تساهم في بناء ونهضة الوطن.

وقال سعد، أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع والتي تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية.