نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع تطوير مستشفى الصدر

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع تطوير مستشفى الصدر، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءة مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفى والقائمين على مشروع التطوير.

تطوير الأقسام الداخلية

تابع نائب المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل تطوير الأقسام الداخلية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وأعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي كورونا، ورفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية.

وأشار«سلامة» إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وجه بأهمية تسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء من باقي أعمال تطوير المستشفى، الذي يحظى بأهمية قصوى في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

إنشاء عناية مركزة

وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى، التي شملت إنشاء عناية مركزة وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة.