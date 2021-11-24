محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بالشكل المطلوب حسب الجدول الزمني المحدد، إذ أن نسب ومعدلات التنفيذ يتم متابعتها ميدانيا على مدار اليوم.

متابعة سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساء القطاعات ذات الصلة بأهمية التواجد الميداني بشكل دائم، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على المستجدات أولًا بأول، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.

مشروع إنشاء مجمع بني عدي الزراعي

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع بني عدي الزراعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 متر، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما تفقد سير العمل في مشروع إنشاء وحدة إسعاف بني عدي نموذج كبير بواقع 2 سيارة، والتي يتم إنشائها على مساحة 220 مترًا للمبنى المكون من دور أرضى استقبال، و2 استراحة بجانب جراج، ويشرف على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية لقرى الوحدة المحلية.

أعمال توسعة مدرسة بني عدى

وتابع محافظ بني سويف، أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة 1، التي تضم 14 فصلاً دراسياً، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 5278 متر، منها 410 متر مساحة المبني، بتكلفة 5 مليون و143 ألف جنيها، تضيف 18 فصلًا دراسيًا ليصل إجمالي الفصول إلى 50 فصلاً، منهم 42 ابتدائي بالإضافة إلى 8 رياض أطفال، بجانب بعض المكونات الأخرى التي تشمل «دورة مياه بنين وبنات - مدرسين - شبكات مشاهدة - مجالات - مصادر - صالة متعددة الأغراض - أخصائي نفسي واجتماعي - كمبيوتر» ومن المقرر الانتهاء منها في غضون مارس القادم.

مشروع المجمع الخدمي بقرية بني عدي

واختتم المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بقرية بني عدي، الذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - مكتب بريد - وحدة للتضامن الاجتماعي - مكتب تموين - شهر عقاري»، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرًا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، النائب عبد الحكيم مسعود، والنائبة سهام بشاي، وعلى يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس عمر حسن، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد ياسين، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود صادق، مدير مرفق إسعاف بني سويف، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، ومنسقو مؤسسة حياة كريمة بمركز ناصر.