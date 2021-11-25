سر تاريخ «25 نوفمبر» في ردع الإرهاب.. يوم القصاص لـ«بركات ومبروك»

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، الأحكام الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بإعدام 21 إرهابيا محكوما عليهم في قضية «أنصار بيت المقدس»، من بينهم الإرهابيين محمد عويس وأحمد عزت المشاركين في اغتيال الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، كما أيدت معاقبة 43 بالسجن المؤبد، و23 آخرين بالمشدد لمدة 10 سنوات، و53 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبتغريم المحكوم عليهم مبلغ 198 مليون جنيه.

المفارقة هنا أنه في مثل هذا اليوم من عام 2018، أيدت محكمة النقض، إعدام 9 إرهابيين، اغتالوا الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، وتم تنفيذ الحكم بعدها بعدة أشهر.

إعدام قاتلي هشام بركات

ففي صباح يوم 25 نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض، إعدام 9 إرهابيين، أدانتهم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، بعد جلسات علنية عقدتها محكمة الجنايات، استمعت خلالها لدفاعهم ولمرافعات النيابة العامة، وقضت بإعدامهم.

وفي فبراير 2019، نفذت الأجهزة الأمنية الحكم، داخل سجن استئناف القاهرة، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، وإقرار الأحكام من محكمة النقض.

جريمة قتل النائب هشام بركات

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمحكوم عليهم، ارتكاب جرائم قتل الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل أفراد حراسته، وتلقي تدريبات في معسكرات حركة حماس، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون تصريح، لاستخدامها في تنفيذ غرض إرهابي.

إعدام قتلة محمد مبروك

واليوم، 25 نوفمبر 2021، وبعد 3 سنوات من القصاص لـ«بركات»، أيدت محكمة النقض إعدام 21 ارهابيا، من بينهم المنفذون والمخططون والممولون لعملية اغتيال الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، ليكون تاريخ «25 نوفمبر» شهر مكافحة الإرهاب والقصاص لشهداء الوطن.