الشهيد محمد مبروك.. ضابط الأمن الوطني الذي قهر الإخوان وفضح تخابرهم

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد العقيد البطل محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد في مثل هذا اليوم من عام 2013، بعد استهدافه برصاص مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس، خلال استقلال سيارته في شارع نجاتي سراج بمدينة نصر، لكن اسم الشهيد محمد مبروك ظلّ باقيا، فاضحا لمخطط قيادات جماعة الإخوان الذين تخابروا ضد الوطن.

الشهيد محمد مبروك

وُلد الشهيد محمد مبروك خطاب، بحي الزيتون، عام 1974، زرع فيه والده حبّ الوطن والانتماء له، وأنهى دراسته الثانوية عام 1991، ثم التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها بصيف عام 1995، وأقسم في ساحتها على الحفاظ على أمن الوطن والوفاء له، فصدق ما عاهد الله عليه، حتى النفس الأخير من حياته، والشهيد محمد مبروك، متزوج ولديه 3 أبناء هم زينة ومايا وزياد.

عمل الشهيد محمد مبروك

وباشر الشهيد محمد مبروك، عمله في قطاع الأمن الوطني، متابعا للنشاط المتطرف، وتدرج في الرتب حتى وصل لرتبة المقدم، وبحلول عام 2011، بدأ مراقبة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتمكن من رصد مخططات التخابر والاتصالات الجارية مع عناصر أجنبية خارج البلاد؛ لارتكاب عمليات عنف وتخريب واغتيالات، ومن بين ما كشفه الشهيد محمد مبروك، قضية التخابر الكبرى، التي تورط فيها محمد مرسي العياط، وقيادات آخرين وعناصر من الجماعة الإرهابية، وحصل على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، في يناير 2011، ورصد بموجبه اتصالات أجراها «مرسي» مع عضو التنظيم الإخواني أحمد عبد العاطي، خلال تواجد الأخير في تركيا، كما رصد اتصالا مع عنصر من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتسبب كل ذلك في وضعه على قوائم الاغتيالات التي وضعتها الجماعة الإرهابية وأذرعها المسلحة.

اغتيال الشهيد محمد مبروك

ومساء يوم الأحد، 17 نوفمبر 2013، غادر الشهيد محمد مبروك، منزله متوجها إلى عمله، لكن يد الإرهاب الأسود متمثلة في 11 عنصرا تكفيريا، ترصدت له، واغتاله الإرهابيون بإطلاق الرصاص عليه في الشارع، ثم فروا هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتورطين في واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك، 11 عنصرا أبرزهم الخائن محمد عويس، الذي تقاضى مبالغ مالية من الإرهابي المليونير أحمد عزت، ممول العملية، لتسريب بيانات وعنوان إقامة الشهيد، لتسهيل المهمة، كما كشفت التحقيقات أن الإرهابي المعدوم محمد بكري هارون، شارك في العملية بجانب الإرهابيين فهمي عبد الرؤوف ومنصور الطوخي المُكنى بـ«أبو عبيدة»، وتمكنت أجهزة الأمن من رصد الإرهابيين والقضاء على عدد منهم، فضلا عن تقديم آخرين للمحاكمة الجنائية وعلى رأسهم «عويس» و«عزت»، وصدرت بحقهما أحكام بالإعدام شنقا، ومن المقرر أن تفصل محكمة النقض في الطعون المقامة منهما، يوم 25 نوفمبر الجاري.