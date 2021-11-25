خروج 55 طالبا أصيبوا بمغص بعد تناول وجبة مدرسية ببني سويف من المستشفى

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، إخطارًا بوصول 55 من التلاميذ إلى مستشفى إهناسيا المركزي بادعاء مغص بالبطن، بعد تناول وجبة التغذية المدرسية.

محافظ بني سويف يكلف الصحة والتعليم بمعرفة أسباب المغص

وعلى الفور كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه للمستشفى المركزي بإهناسيا للوقوف على حقيقة الموقف على الطبيعة.

الصحة: الطلبة بخير وجميعهم بمنازلهم

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه لا توجد أي أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم من «قيء ودوخة وغيرها»، باستثناء مغص بالبطن، وتم إعطاء التلاميذ علاج للمغص، وتم خروج معظم التلاميذ من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم إلى منازلهم مع ذويهم، دون حجز أي حالة بالمستشفى حتى الآن.

وكان المحافظ قد كلف وكلاء الصحة والتعليم والتموين خلال الأيام الماضية بتشديد الرقابة على توريد وتصنيع مكونات الوجبات الغذائية من عصير وبسكوت وخلافه، للتأكد من سلامة ما يقدم للطلاب.

إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف التغذية المدرسية، حيث يتم أخذ عينات بشكل دائم من الوجبات للتأكد من جودتها، مع المرور الدوري على أماكن تصنيع الوجبات المدرسية.