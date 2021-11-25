بالأسماء.. تعيين 37 كاهنا جديدا لكنائس القاهرة والإسكندرية والأقصر

صلى البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي، صباح اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وعيّن قداسته خلاله 37 كاهنًا جديدًا للخدمة بعدد من مناطق الكرازة المرقسية بمصر والخارج، بمشاركة 14 من أحبار الكنيسة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

تعيين الكهنة الجدد

وتم تعيين الكهنة الجدد للخدمة بالإسكندرية والقاهرة والأقصر والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، ففي كنائس الإسكندرية عيّن كل من: «مينا نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والشهيدين مارمرقس ومارمينا، الأرض الجديدة باسم القس إيليا، عاطف مسعود كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب، جناكليس باسم القس بيشوي، أرساني ثروت كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والثلاثة مقارات، العجمي باسم القس دوماديوس، سامي عاطف كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، غربال باسم القس كاراس كيرلس جرجس كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة رافائيل والشهيد مارمينا، غيط العنب باسم القس أفرايم جرجس مجدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا تكلاهيمانوت، الإبراهيمية باسم القس بموا، أمير أنيس كاهنًا عامًا للخدمة في قطاع وسط الأسكندرية باسم القس جبرائيل، فرج ممدوح كاهنًا عامًا للخدمة في قطاع غرب الأسكندرية باسم القس شاروبيم».

تعيينات كنائس القاهرة

ولكنائس القاهرة تم تعيين، كل من: «عياد جرجس كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، مهمشة باسم القس مرقس، ومينا شاكر كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، الخلفاوي شبرا باسم القس داود، وهاني صبحي كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، القصيرين باسم القس يسطس، ودواد رؤوف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، أرض الشركة باسم القس داود، وجاك القمص ميخائيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، أرض الشركة باسم القس يوسف، وهاني عزيز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، عزبة النخل باسم القس ميخائيل، ومايكل زكريا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، عزبة النخل باسم القس يوحنا، وميلاد تامر كاهنًا لكنيسة مارمرقس ومارلوقا، الهضبة الوسطى بالمقطم باسم القس لوقا، عماد حنا كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، أرض الجنينة، الزاوية الحمراء باسم القس بولا».

كنيسة مارجرجس

وفي كنيسة مارجرجس، عيّن «عماد راجي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، أرض الجنينة، الزاوية الحمراء باسم مينا، مينا صفوت كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، الواحة، مدينة نصر باسم القس فيلوباتير، مينا نبيه كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، الواحة، مدينة نصر باسم القس أنتوني. سامح حنا كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، زرائب عزبة النخل باسم القس يوأنس، أنطونيوس جابر كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا، مدينة الأحلام، الزاوية الحمراء باسم القس كاراس، مينا مجدي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا، مدينة الأحلام، الزاوية الحمراء باسم القس صموئيل، مينا عبد الملاك كاهنًا لكنيسة القديس تيموثاوس، الزيتون الغربية باسم القس مينا، مراد فوزي كاهنًا عامًا للخدمة بقطاع وسط القاهرة باسم القس أرسانيوس».

وللخدمة بالأقصر عيّن كل من: «بيتر بشرى كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر باسم القس بيتر، أنطون أنور كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر باسم القس بافلي، ديفيد نبيل كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ باسم القس ديفيد، مينا تواضروس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ باسم القس يوسف، مدحت رشدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، الأقصر باسم القس لوقا رأفت روماني كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر باسم القس كيرلس مينا منتصر كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر باسم القس هدرا».

وللولايات المتحدة عيّن البابا: «القس مينا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، لاس فيجاس، ولاية نيفادا، القس مارك كاهنًا لكنيسة رؤساء الملائكة، سياتل، يوحنا إسحق كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا شنوده والأنبا توماس، هاميلتون، نيوجيرسي باسم القس جون».

كما عيّن أنطون ممدوح كاهنًا عامًا للخدمة في إفريقيا باسم القس أنطوان، وأرساني رضا كاهنًا عامًا للخدمة في إفريقيا باسم القس ديفيد.

صلوات السيامة

شارك في صلوات السيامة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة: «الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون».

كما شارك القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.