اختتام فعاليات ملتقى دور الإعلام في التعامل مع الأزمات والكوارث

اختتمت فعاليات ملتقى دور الإعلام المحلي في التعامل مع الأزمات والكوارث، والذي نظمه قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، ظهر اليوم الأربعاء، بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، واستمر لمدة خمسة أيام بمدينة الغردقة.

وجاء الملتقى بحضور اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والمستشار عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، والدكتور سامي عبد العزيز، الخبير الإعلامي وقيادات الإعلام الداخلي من مديري مراكز النيل والإعلام بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

«الأزمات» طاقة جبارة يمكن استثمارها بما يخدم

من جانبه أكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، أن قطاع الإعلام الداخلي بالاستعلامات، طاقة جبارة يمكن استثمارها بما يخدم غايات الدولة المصرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات ويحقق الأمن والأمان والرفاهية للمواطنين.

وأشاد الدكتور سامى عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، بمخرجات مجموعات العمل بشمال ووسط وجنوب الصعيد وأسوان والبحر الأحمر، لصياغتهم دليل إرشادي للإعلاميين وقت الأزمات بعنوان الاتصالات المتكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث والقضايا.

فيما وصف الدكتور عبدالعزيز، المخرج بأنه متميز في المنهجية، وجدير بأن تستفيد منه الدولة بكل أجهزتها للتعامل مع الأزمات والمخاطر المتكررة والمتزايدة.

أهمية قياس الرأي العام من خلال الأبحاث

في سياق متصل كلف عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، مديري مراكز الإعلام بالتركيز على المسوح والبحوث واتجاهات الرأي العام، وصياغة رسائل إعلامية تؤكد أننا جميعا شركاء في التعامل والتصدي للمخاطر، وتم توزيع شهادات التقدير والمشاركة والتقاط الصور التذكارية.