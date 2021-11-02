تعاون بين جامعة طنطا و«الاستعلامات» لتوعية الطلاب بإنجازات الدولة

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تكثيف التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، انطلاقًا من دور الجامعة التثقيفي والتنويرى من خلال عقد سلسلة من الندوات بكليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا، بالأمس، مع سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا بمقر إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على تنمية الوعي لدى طلابها بكل القضايا والتحديات التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيا، وإلقاء الضوء على أهم الإنجازات والمبادرات الرئاسية التي تحققت على أرض الواقع.

ندوات ومؤتمرات بكليات الجامعة

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم وضع خطة مشتركة تتضمن سلسلة من الندوات ‏والمؤتمرات بكل كليات الجامعة يبدأ تنفيذها الشهر الجارى، تحت إشراف ‏المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب ومحافظين ووزراء سابقين.

خطة إعلامية تتناول محاور التنمية المستدامة

من جانبه أوضح سمير مهنا أن الخطة الاعلامية المشتركة تتناول محاور التنمية المستدامة وبناء الإنسان، ‏الجمهورية الجديدة، الإرهاب والفكر المتطرف، حروب الجيل الرابع، مخاطر الإدمان والتعاطي، القضية السكانية، المشروعات القومية، وغيرها.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة بادرت في ديسمبر 2020 إلى صياغة خطتها الخمسية الجديدة، لدعم المنظومة الوطنية «رؤية مصر 2030»، وأن هناك أولوية لدعم المبادرات الرئاسية للشمول المالي والتحول الرقمي وتنمية الموارد، بهدف تنفيذ آليات الحوكمة ورقمنة كافة الخدمات التعليمية والإدارية والعامة، وتوحيد الحسابات البنكية، ومراقبة حركة الأموال بالحسابات الخاصة.