جماهير الأهلي ترفع علم مصر في مباراة سموحة بعد إيقاف 349 مشجعا

ظهرت جماهير النادي الأهلي في مباراة سموحة، بعلم مصر أثناء عزف النشيد الوطني، على ملعب «الأهلي وي السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وكانت رابطة الأندية المحترفة عاقبت 349 مشجعا من جماهير الأهلي بسبب الهتاف والغناء خلال عزف السلام الوطني أثناء مباراة الأحمر أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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