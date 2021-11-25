مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم بكلمة مسجلة في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول «القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في إفريقيا» والمنعقد في كينشاسا.

القضاء على العنف ضد المرأة

واستهلت مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات في قضية مهمة للغاية ولها تأثير قوي ومباشر على تحقيق التقدم والتنمية المستدامة بدولنا الإفريقية، وهى قضية القضاء على العنف ضد المرأة وعبرت عن سعادتها أن يتزامن المؤتمر مع بدء حملة الستة عشر يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تلك الحملة العالمية التى تستهدف خلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فلقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

كما استعرضت رئيسة المجلس التقدم الذي أحرزته مصر في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن نص المادة 11 من الدستور جاء ينص على أن: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف»، مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية.

وأضافت رئيسة المجلس أن النصوص الدستورية تم ترجمتها في العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كورونا

وتابعت، وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كورونا، وأول دولة على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التي تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة.

استحداثِ أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضدَّ المرأة

وأشارت إلى أن مصر تبنت مؤخرا مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ هامة في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة موضحة «حيث يتم إنشاءُ مقرٍّ مجمعٍ لخدماتِ الجهاتِ والوزارات المعنية في مكانٍ واحدٍ تسهيلاً للإجراءات المتبعة، وتم اعتماد مدونة في قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة».