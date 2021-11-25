صالون جمال الدين الثقافي يناقش مستقبل الجامعات العربية

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، مساء أمس، لقاءه رقم 50 عبر الفيديو كونفرانس ‏تحت عنوان «الجامعات العربية إلى أين».

تعاون بين اتحاد الجامعات العربية ومنظمة التربية والثقافة

وبدأ الصالون بكلمة للدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي أكد أن الاتحاد تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الدول العربية.

إصدار أول تصنيف عربي للجامعات بداية 2022

وتابع «سلامة»: «سوف يصدر أول تصنيف عربي للجامعات في الربع الأول من العام المقبل 2022 وسوف يعتمد على معايير واضحة وشفافة وسيخرج بعيداً تماماً عن مظلة التصنيفات الدولية التجارية» موضحا «سيتم وضع بعض الموضوعات المتعلقة بالإبداع والابتكار من بين عوامل التقييم».

نشر المجلات والدوريات التي تصدر باللغة العربية

وأضاف «سلامة»: «أن اتحاد الجامعات العربية أعد منصة لنشر المجلات والدوريات التي تصدر باللغة العربية وذلك ضمن مشروع معامل التأثير للدوريات والمقالات العربية».

وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك ثروة معرفية هائلة خاصة في العلوم الإنسانية ولا تصل للعالم بالقدر الكافي؛ لأن أغلب معامل التأثير تصدر عن دوريات ومجلات أجنبية لذا تم بالفعل توقيع اتفاقية مع المؤسسة المالكة لقاعدة بيانات «سكوبس» لتضمين المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات العربية بقاعدة بياناتها.

«سلامة»: التعليم والبحث العلمي «أمن قومي»

وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن التعليم والبحث العلمي بمثابة أمن قومي، وأنه يشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مجال إنشاء الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية، موضحا «أهمية أن تكون فروع الجامعات الأجنبية لجامعات كبرى بالعالم وأن يتم الاهتمام بالهوية المصرية».

المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمي

وطالب أعضاء الصالون، أن يتزامن مع تلك الطفرة في إنشاء الجامعات طفرة في البحث العلمي بزياد المخصصات المقررة له مع تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في ذلك، حيث يسهم في الدول العربية بنسبة 3% فقط على البحث العلمي في حين يسهم القطاع الخاص في الدول المتقدمة بنسبة متفاوتة تبدأ من 50% وتصل لـ80% كما يحدث في اليابان.

وشددوا على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقني والفني والتطبيقي وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال مجموعة من المحفزات.

صالون جمال الدين الثقافي.. 5 سنوات من الإبداع الفكري

يذكر أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 5 سنوات يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وتناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل.

كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الإداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الأديب نجيب محفوظ وكذلك انتصارات أكتوبر المجيدة.