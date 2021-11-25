زاهي حواس: حضور السيسي الاحتفالات الأثرية يؤكد أمن مصر

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار سابقا، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للاحتفالات الآثرية المختلفة، رسالة مهمة للعالم، تؤكد مدى الاهتمام والحفاظ والحرص على الآثار المصرية، «المومياوات في احتفاليتها، كانت ماشية في الشارع بتقول إن مصر بلد الأمان».

حواس: الملك أمنحوتب الثالث شيد معبد رائع في عصر مصر القديمة الذهبي

وأضاف «حواس»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن المصري القديم كان يسمي طريق الكباش بـ«طريق الأله»، وكانت الكباش الموجودة مكونه من تماثيل برأس كباش وأخرى برأس إنسان، «فيه معبد رائع بناه الملك أمنحوتب الثالث في عصر مصر القديمة الذهبي».

حواس: طريق الكباش اعتقد أنه طريق الآله

وأوضح أن الملك أمنحوتب الثالث هو من وضع اللبنة الأولي لهذا الطريق بشكل غير عاديا، أعقبه تطوير الطريق في عصر الملك توت عنخ أمون، لافتا إلى أن الطريق بها تماثيل بأوجه كباش وأوجه الملوك وأخر لأبو الهول، «الكبش كان رمز للأله أمون، واعتقد أن الطريق هو طريق الأله، ولم يستعمل في غير عهد الملك حتشبسوت».

وأكد أنه وقبيل أحداث يناير 2011 توقفت أعمال استكشاف المناطق الأثرية في الأقصر، «أهم مشروع أثري في القرن الـ21 قدم للعالم متحف رائع مفتوح وطريق الآله، وبيربطوا أجمل معابد العالم، وليس لها مثيل في الدنيا».

وتابع: «طريق الكباش يمتد لـ2700 متر وأي سائح عنده صحة كويسة يقدر يمشيها، ولكن اجمل منطقة مسافتها 300 متر، بداية من معبد الأقصر».