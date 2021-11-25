وزير الآثار: مسجد معبد الأقصر بناه الأيوبيون ومحرابه به نقوش فرعونية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مدخل معبد الأقصر من الجزء المخصص للملك رمسيس الثاني، الذي يعود للقرن الثالث عشر قبل الميلاد، كان يوجد به سواري للأعلام، ومسلة بها مجموعة من القردة التي تظهر خلال أثناء تحية الشمس.

مدخل الفناء الأول للمعبد به بقايا كنيسة فوقها مسجد

وأوضح «العناني» خلال شرحه لمكونات المعبد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مدخل الفناء الأول للمعبد به بقايا لكنيسة يعلوها مسجد بلغ عمره 800 عام شيد منذ العصر الأيوبي، «الرائع فيه إن المحراب بتاعه هو يعتمد على أثر فرعوني وجرى قطعه وتحويله لمعراج، مع الحفاظ على النقوش الفرعونية داخله، ومطمسوهاش».

وأوضح أن الفناء الذي أقامه الملك رمسيس الثاني عبارة عن فناء مكشوف حوله أعمدة ترمز لنبات البردي: «علشان كدة كانوا بيحاولوا يحطوا فيه دايما شكل للنباتات، وفيه تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني».